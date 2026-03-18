Cerro Porteño cae en su visita a La Arboleda ante Rubio Ñu

La paridad parecía mantenerse inalterable en el primer tiempo. Cerro Porteño asumió el protagonismo mediante un bloque alto, aunque con una posesión por momentos parsimoniosa. El Ciclón alternó la gestación lenta con pelotas largas, buscando explotar el juego aéreo o las segundas jugadas en el área rival; sin embargo, se encontró con un terreno de juego irregular que conspiró contra la precisión técnica y cualquier intento de fútbol asociativo.

Con el correr de los minutos, el encuentro ingresó entonces en una fase de trámite áspero y friccionado. Cerro fue perdiendo esa leve superioridad territorial inicial, diluyéndose ante un rival que aprovechó las condiciones del campo para incomodar la circulación azulgrana. El conjunto local apostó a la pelota detenida como su principal vía de progresión, aunque sin la profundidad necesaria para inquietar a un “Gatito” Fernández que, hasta ese momento, se mantenía como un espectador de lujo.

Pese a los cambios ofensivos de cara a la complementaria, el elenco azulgrana no encontró la llave para quebrar la portería de Franco Frágueda. Por el contrario, Rubio Ñu consiguió romper el cero capitalizando un error defensivo fatal. La acción nació de un fallo no forzado de Gustavo Velázquez quien, sobre la línea de banda y bajo presión, intentó un recurso de taco en lugar de asegurar el despeje.

Estiven Pérez, con una lectura oportuna, interceptó el balón y activó la transición rápida hacia William Mendieta. El “Mago” filtró un pase a la medialuna para Ángel Cardozo Lucena, quien rompió líneas desde la segunda línea de volantes; tras ingresar al área, fue derribado por Domínguez Huertas en una infracción sancionada como pena máxima por Carlos Paul Benítez. De la ejecución se encargó el propio Mendieta, quien con un remate de derecha, cruzado y rasante, sentenció al “Gatito” Fernández, quien se jugó hacia el costado opuesto.

Rubio Ñu estiró la ventaja y “golpeó la mesa” al capitalizar el absoluto desconcierto de un Cerro Porteño volcado al ataque. La acción nació de un centro punzante desde la izquierda de Carlos Giménez hacia el segundo poste; allí, Juan José Giménez intentó conectar un pase que se desvió en el brazo de Lucas Quintana, provocando un rebote fortuito. El esférico cayó en la posición de Estiven Pérez, quien con un sutil amague dejó a mitad de camino al portero para luego definir con la valla desguarnecida y sentenciar el encuentro.

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Esta derrota representa un duro traspié para el equipo de Jorge Bava. Tras el triunfo de Olimpia ante Luqueño, la presión sobre el Azulgrana era máxima; sin embargo, la misión de encadenar su quinta victoria al hilo se estrelló contra el orden táctico del elenco “Laureado”. Al no poder recortar la brecha de 7 puntos que lo separa del Decano, Cerro Porteño queda ahora sin margen de error y con la obligación de replantear su estrategia de cara a la rueda de las revanchas.