Luqueño-2 de Mayo cierra la jornada dominical en Itauguá

Sportivo Luqueño y Sportivo 2 de Mayo se enfrentan hoy en el duelo por la duodécima fecha del Apertura 2026. El duelo, pactado para las 20:30 en el estadio Luis Salinas de Itauguá, pone frente a frente a dos equipos que miran el promedio. El “Auriazul”, golpeado por recientes actos vandálicos contra su plantel, busca oxigenar el ciclo de Pedro Sarabia. Por su parte, el “Gallo” norteño de Eduardo Ledesma intentará ratificar su mejoría tras el desgaste internacional. El arbitraje correrá por cuenta de Derlis López, con Carlos Figueredo en el VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Luqueño busca aire en medio de un ambiente convulsionado

El Sportivo Luqueño llega a este compromiso en medio de un clima de extrema tensión. El pasado viernes, un grupo de vándalos atacó el entrenamiento en la sede de la Liga Luqueña (Costa Sosa) con petardos, en un claro intento de intimidación por la pobre campaña del equipo. En lo deportivo, el “Auriazul” —bajo el mando de Pedro Sarabia desde hace tres fechas— arrastra una racha negativa de cinco partidos sin ganar, con dos empates y tres derrotas. Esta seguidilla de malos resultados lo mantiene en el antepenúltimo lugar de la tabla, solo por encima de su rival de turno y del colista San Lorenzo, quedando peligrosamente al borde de la zona de descenso en los promedios.

El 2 de Mayo busca el equilibrio tras el golpe internacional

Por su parte, el Sportivo 2 de Mayo recupera terreno gradualmente tras el desgaste de su participación internacional. Tras quedar fuera de la Copa Libertadores en segunda fase ante Sporting Cristal, el “Gallo Norteño” volcó todos sus esfuerzos al Apertura 2026. Bajo la conducción de Eduardo Ledesma, el equipo logró hilvanar dos victorias consecutivas, aunque en sus últimas dos presentaciones registró una derrota y un empate. Pese a la leve mejoría, estos números mantienen al conjunto de la “Terraza del país” en la zona baja de la clasificación —superando únicamente al colista San Lorenzo— y con la inquietud de seguir merodeando la zona de peligro en los promedios.

La formación de Luqueño vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Alfredo Aguilar; Alexis Villalba, Paul Riveros, Facundo Wiechniak y Sebastián Maldonado; Joelson Gamarra, Ángel Benítez, Víctor Sebastián Quintana y Giovanni Bogado; Marcelo Ojeda e Iván Maggi.

La formación de 2 de Mayo vs. Luqueño en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Alberto Espínola, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz y César Castro; Pedro Delvalle, Sergio Sanabria, Óscar Romero Adorno y Alexis Fariña; Elías Alfonso y Diego Acosta.