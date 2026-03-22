22 de marzo de 2026 - 11:53

A qué hora se juega hoy Luqueño vs. 2 de Mayo y dónde ver en vivo

Los jugadores del Sportivo 2 de Mayo y del Sportivo Luqueño se saludan en la previa del duelo por la primera fecha del torneo Apertura 2026, disputado en el estadio Río Parapití. (Foto: APF)
Sportivo Luqueño enfrenta hoy a Sportivo 2 de Mayo por la fecha 12 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Sportivo Luqueño y Sportivo 2 de Mayo cierran la jornada dominical de la fecha 12 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El "Auriazul" de Pedro Alcides Sarabia y el “Gallo” norteño de Eduardo Ledesma juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el Luis Salinas de Itauguá. Dirige Derlis López con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Luqueño vs. 2 de Mayo: ¿a qué hora se juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Luqueño vs. 2 de Mayo: ¿dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Luqueño vs. 2 de Mayo: ¿dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.