Fútbol
31 de marzo de 2026 - 18:59

Cartelera mundialista definida para la Albirroja

Gustavo Gómez, en acción durante el amistoso de este martes entre Marruecos y Paraguay, disputado en la ciudad francesa de Lens, donde los africanos ganaron por 2-1.
Gustavo Gómez, en acción durante el amistoso de este martes entre Marruecos y Paraguay, disputado en la ciudad francesa de Lens, donde los africanos ganaron por 2-1.191128+0000 FRANCOIS LO PRESTI

Con la clasificación de Turquía, registrada este martes mediante el repechaje, quedó plenamente definida la hoja de ruta de la selección paraguaya en la Copa del Mundo Norteamérica 2026, a disputarse entre el 11 junio y el 19 de julio.

Por ABC Color

El debut de la Albirroja, que integra el Grupo D del Mundial 2026 está fijado para el viernes 12 de junio contra Estados Unidos, en el SoFi Stadium de Inglewood (estado de California), a las 22:00.

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La segunda presentación está marcada para el viernes 19 frente a Turquía, en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California). Técnicamente, por la diferencia horaria, el duelo será el sábado 20, a la 01:00 de la madrugada.

El jueves 25, Paraguay completará la fase de grupos contra Australia, nuevamente en la sede de Santa Clara, a las 23:00.

La selección nacional volverá a intervenir en una competencia ecuménica después de 16 años.