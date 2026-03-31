Cartelera mundialista definida para la Albirroja

El debut de la Albirroja, que integra el Grupo D del Mundial 2026 está fijado para el viernes 12 de junio contra Estados Unidos, en el SoFi Stadium de Inglewood (estado de California), a las 22:00.

Lea más: Paraguay cae ante Marruecos

La segunda presentación está marcada para el viernes 19 frente a Turquía, en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California). Técnicamente, por la diferencia horaria, el duelo será el sábado 20, a la 01:00 de la madrugada.

El jueves 25, Paraguay completará la fase de grupos contra Australia, nuevamente en la sede de Santa Clara, a las 23:00.

La selección nacional volverá a intervenir en una competencia ecuménica después de 16 años.