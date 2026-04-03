Los Derlis, en los partidos de Olimpia y Cerro Porteño por la Fecha 15

El Decano, que llega a esta instancia tras haber perdido su condición de invicto a mitad de semana frente a Sportivo Trinidense, ejercerá la localía en el estadio Defensores del Chaco para medir fuerzas ante Nacional. Para este compromiso, la conducción principal estará a cargo de Derlis Benítez, quien contará con el respaldo tecnológico de José Natael Méndez desde la cabina del VAR.

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Esa misma jornada sabatina presentará otro duelo de alto voltaje en uno de los turnos de fondo. Cerro Porteño, inmediato perseguidor del franjeado y ubicado a solo cuatro unidades de la cima, recibirá en La Nueva Olla al Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero. El arbitraje de este encuentro recaerá en la figura de Juan López, mientras que la asistencia en el VAR será responsabilidad de José Armoa.

La cartelera sabatina

Olimpia vs. Nacional

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 18:30.

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Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Eduardo Britos y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: José Méndez.

AVAR: Milciades Saldívar.

Recoleta FC vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Ricardo Grégor.

Hora: 20:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Juan Mendoza y José Mercado.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Juan Benítez.

AVAR: Eduardo Cardozo.

Cerro Porteño vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: La Nueva Olla.

Hora: 20:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: José Cuevas y Roberto Cañete.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: José Armoa.

AVAR: Héctor Balbuena.

Programación dominical

Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño

Estadio: La Fortaleza del Pikysyry (Villeta).

Hora: 18:30.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: Carmelo Candia y Derlys González.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Derlis López.

AVAR: Christian Sosa.

Guaraní vs. Libertad

Estadio: La Arboleda.

Hora: 20:30.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Julio Aranda y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Fernando López.

AVAR: Zulma Quiñónez.

Lunes se completa la ronda

Sportivo Trinidense vs. Rubio Ñu

Estadio: Martín Torres.

Hora: 20:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: José Villagra y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Eduardo Britos.