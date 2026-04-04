Apertura #15: Entre La Fortaleza y La Arboleda

En La Fortaleza del Pikysyry, Sportivo Ameliano y Sportivo Luqueño medirán fuerzas a partir de las 18:30, en un duelo entre rivales directos en la lucha por la permanencia.

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En La Arboleda de Santísima Trinidad, Guaraní y Libertad lidiarán a las 20:30, en un choque entre tradicionales clubes capitalinos.

En el juego de primer turno, la V azulada aparece como candidata a quedarse con la victoria, por su buena campaña, que contrasta con la del rival, que se encuentra sumido en una profunda crisis, económica y deportiva.

Luqueño lleva ocho presentaciones sin triunfos. Necesita sumar de a tres para acortar distancias con su adversario de turno, que le lleva ocho puntos de ventaja en el promedio.

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El choque nocturno no presenta favorito alguno. El Cacique se encuentra en transición con la reciente llegada del entrenador Leandro Romagnoli, mientras que el Guma no garantiza resultados, pese a tener un buen plantel en el que sobresale nítidamente Lorenzo Melgarejo, y un cuerpo técnico por demás calificado.