Ariel Holan: “Estoy muy contento por lo expuesto por los futbolistas”

“Creo que hubo muchos aspectos positivos. Estoy muy contento por lo expuesto por los futbolistas en el campo de juego”, señaló el estratega argentino en conferencia de prensa, resaltando la respuesta inmediata del plantel en su primer partido.

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Holan también remarcó la importancia de potenciar las virtudes individuales en un contexto de poco trabajo previo: “Hay que explotar las características que los jugadores naturalmente tienen porque tuvimos muy poco tiempo de trabajo”.

Sin embargo, el técnico fue cauto al referirse al estado físico del equipo, advirtiendo que aún hay aspectos por mejorar: “Estamos en una zona roja de rendimiento físico del equipo”.

En esa misma línea, destacó el compromiso del plantel y la necesidad de acompañar su recuperación: “Estoy contento por el esfuerzo que hacen. Los futbolistas necesitan tranquilidad para recuperarse”.

Por último, el entrenador se mostró optimista de cara a la evolución del equipo en las próximas semanas: “A medida que pasen los días, vamos a ir jugando cada vez mejor sin correr riesgos”.

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Con este panorama, Holan inicia su ciclo en Cerro Porteño con señales positivas y la expectativa de seguir creciendo tanto en lo futbolístico como en lo físico.