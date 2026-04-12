“Vitamina” Sánchez explota contra el arbitraje: “Es una vergüenza el penal que cobran”

El técnico argentino no ocultó su malestar por la interpretación arbitral en el área, señalando que la falta sancionada sobre Estiven Pérez carecía de sustento técnico. Al respecto, el DT disparó. “Para mi gusto, podríamos haber definido antes. Y fíjate que terminamos el partido con un penal en contra que nos hubiera dejado un mal sabor de boca por dos cosas: porque hubiéramos tenido el partido 2 a 1, nos hubieran hecho un gol (cosa que el equipo se viene comportando bien en ese aspecto) y porque cobran un penal que es una locura el penal que cobran. O sea, los árbitros tienen que tener criterio, porque dentro del área va a haber toques y hay toques, pero de ahí a que ese toque provoque semejante caída... Entonces, que tengan más criterio”.

El entrenador franjeado subrayó que su queja no nace de la derrota —ya que el Decano sumó de a tres— sino de una preocupación genuina por el desempeño de los colegiados en la etapa definitoria del torneo. “Yo no me enojo nunca con los árbitros y lo digo hoy ganando, y con un penal que yo sabía que se pateaba y se terminaba el partido y lo íbamos a ganar igual; pero la verdad que es una vergüenza el penal que cobran. ¿Por qué digo esto? Porque falta poco y ahora necesitamos que todos los árbitros —no el de hoy—, necesitamos que todos los árbitros se equivoquen lo menos posible. Y es muy importante para el desarrollo de un juego limpio; entonces pido eso y ojalá, ojalá suceda, sobre todo porque tenemos un grado de preocupación con respecto a ese tema”.

Consultado sobre si se debe poner la lupa sobre el arbitraje en este tramo final del campeonato, “Vitamina” cerró con un pedido de profesionalismo y transparencia para todas las ternas. “Hay que prestar atención y les pido, por favor, que hagan lo mejor posible su trabajo; que lo hagan lo mejor posible, como lo hacen los futbolistas y los cuerpos técnicos. Más allá del resultado final, que lo hagan con lealtad sobre todo”.