Tras orden de captura, detienen al abogado Diego Lansac por sextorsión

Una comitiva fiscal-policial, encabezada por la agente del Ministerio Público Irma Llanos, ejecutó esta mañana un allanamiento de vivienda en el barrio Villa Morra de Asunción. En el procedimiento fue detenido el abogado Diego Lansac, luego de que un Tribunal de Sentencia ordenara su captura, tras haber sido declarado en rebeldía el pasado 26 de marzo, a pedido de la fiscal Ruth Benítez.

La medida fue adoptada luego de que el procesado no se presentara, por cuarta vez, al juicio oral y público en el que enfrenta cargos por supuesta coacción, coacción grave y lesión del derecho a la comunicación y a la imagen.

Según explicó la fiscal Benítez, Lansac justificó su incomparecencia con un certificado médico que no cumplía con los requisitos establecidos por la Corte Suprema de Justicia.

El documento, entre otras omisiones, no especificaba el domicilio donde el acusado cumpliría el reposo médico, lo que motivó el rechazo de la justificación por parte del Tribunal.

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Tribunal revocó medidas y ordenó captura

El colegiado, integrado por los jueces Héctor Capurro, Juan Carlos Zárate y Yolanda Portillo, resolvió revocar la libertad ambulatoria del abogado y ordenar su inmediata captura. La decisión se dio ante la reiterada ausencia del acusado en el proceso judicial.

El caso del que se lo acusa se remonta al año 2021, cuando el entonces fiscal interviniente Federico Delfino sostuvo que Lansac habría creado perfiles falsos en redes sociales para extorsionar a la denunciante.

De acuerdo con la acusación, el objetivo habría sido obtener “ciertas ventajas” mediante la amenaza de difusión de fotografías íntimas.

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Por su parte, Lansac negó los hechos que se le atribuyen y aseguró que tanto la denunciante como los agentes fiscales “mintieron” en sus declaraciones.

Sanción a la defensa por conducta procesal

El Tribunal, además, declaró litigante de mala fe a la abogada Rocío del Mar Molinas Cálcena por no presentarse al juicio oral contra Lansac. Los jueces consideraron que su conducta constituyó un ejercicio abusivo del derecho que generó dilaciones indebidas en el proceso.

La profesional había asumido la defensa días antes, pero justificó su ausencia con motivos que posteriormente fueron desmentidos por informes oficiales.

Como consecuencia, el tribunal canceló su personería en la causa, declaró la rebeldía del acusado y suspendió el juicio, dejándolo en estado de indefensión. Además, se le impuso una multa de G. 2.230.040 y se dispuso comunicar la sanción a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su registro.

Otra orden de captura

Por otro lado, la fiscal Benítez aclaró que Lansac enfrenta en paralelo una segunda orden de captura.

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Según explicó, dicha orden fue emitida en el marco de una condena por incumplimiento del deber legal alimentario, cuya ejecución había sido inicialmente suspendida bajo condición de pago. Sin embargo, al no cumplir con dicha obligación, el Juzgado de Ejecución de Central resolvió revocar el beneficio y disponer nuevamente su captura.