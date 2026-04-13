Meteorología: siguen las tormentas y varios departamentos de Paraguay están en alerta

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Cinco departamentos del norte del país - Concepción, San Pedro, Presidente Hayes, el centro y sur de Alto Paraguay y el sureste de Boquerón - están afectados por una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias “intensas” con tormentas “moderadas a fuertes” - que podrían registrarse en las próximas horas de la mañana.

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El pronóstico extendido indica que las precipitaciones y tormentas podrían continuar en gran parte del país mañana martes y al menos hasta el miércoles.

Temperatura sube y baja

El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido, y este lunes se esperan temperaturas máximas de 27 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 28 en Ciudad del Este y hasta 34 en el Chaco.

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Los índices subirían levemente mañana, con una máxima de 30 grados en la capital, pero volverían a bajar el miércoles, cuando se espera una máxima de 25 grados en Asunción.