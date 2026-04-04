Fútbol
04 de abril de 2026 - 13:21

Cerro Porteño mide a 2 de Mayo en el estreno de Ariel Holan

El argentino Ignacio Aliseda, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a 2 de Mayo por la quinta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El argentino Ignacio Aliseda, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a 2 de Mayo por la quinta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Gustavo Machado, ABC Color

Cerro Porteño enfrenta hoy a 2 de Mayo por la fecha 15 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón, en el inicio del ciclo Ariel Holan, y el Gallo juegan a las 20:30, hora de nuestro país, en La Nueva Olla de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Por ABC Color

Cerro Porteño y 2 de Mayo disputan hoy el segundo partido de la fecha 15 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Ciclón y el Gallo norteño juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción. Conduce Derlis López con VAR de José Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Cerro Porteño y del debut de Ariel Holan

Cerro Porteño empieza la era Ariel Holan, quien asumió el miércoles en reemplazo de Jorge Bava y luego de tres partidos de Jorge Achucarro al frente al plantel. El Ciclón registra tres victorias consecutivas y luego del 3-2 a Sportivo Luqueño en Itauguá, quedó a 4 puntos de Olimpia, que quedó el invicto al perder 2-1 con Sportivo Trinidense en Capiatá.

2 de Mayo y la meta de cortar la mala racha

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero encadena tres encuentros sin ganar desde el 2-0 a Sportivo Luqueño. El Gallo de Eduardo Ledesma empató 2 y perdió 1 en las últimas tres presentaciones, continuando décimo con 14 puntos, a 19 unidades del primer lugar de la tabla de posiciones. A pesar de la mala racha, los pedrojuaninos están alejados de los puestos del descenso.

La formación de Cerro Porteño vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Víctor Sánchez, Gustavo Velázquez, Lucas Quintana, Marcelo Chaparro; Cecilio Domínguez, Christian Paredes, Robert Piris da Motta, Ignacio Aliseda; Alan Soñora y Pablo Vegetti.

Cerro Porteño vs. 2 de Mayo por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Cerro Porteño vs. 2 de Mayo por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

La formación de 2 de Mayo vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Alberto Espínola, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Elías Alfonso, Sergio Sanabria, Óscar Romero, Alexis Fariña; Rodrigo Ruiz Díaz y Pedro Delvalle.