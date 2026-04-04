Cerro Porteño mide a 2 de Mayo en el estreno de Ariel Holan

Cerro Porteño y 2 de Mayo disputan hoy el segundo partido de la fecha 15 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Ciclón y el Gallo norteño juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción. Conduce Derlis López con VAR de José Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Cerro Porteño y del debut de Ariel Holan

Cerro Porteño empieza la era Ariel Holan, quien asumió el miércoles en reemplazo de Jorge Bava y luego de tres partidos de Jorge Achucarro al frente al plantel. El Ciclón registra tres victorias consecutivas y luego del 3-2 a Sportivo Luqueño en Itauguá, quedó a 4 puntos de Olimpia, que quedó el invicto al perder 2-1 con Sportivo Trinidense en Capiatá.

2 de Mayo y la meta de cortar la mala racha

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero encadena tres encuentros sin ganar desde el 2-0 a Sportivo Luqueño. El Gallo de Eduardo Ledesma empató 2 y perdió 1 en las últimas tres presentaciones, continuando décimo con 14 puntos, a 19 unidades del primer lugar de la tabla de posiciones. A pesar de la mala racha, los pedrojuaninos están alejados de los puestos del descenso.

La formación de Cerro Porteño vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Víctor Sánchez, Gustavo Velázquez, Lucas Quintana, Marcelo Chaparro; Cecilio Domínguez, Christian Paredes, Robert Piris da Motta, Ignacio Aliseda; Alan Soñora y Pablo Vegetti.

La formación de 2 de Mayo vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Alberto Espínola, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Elías Alfonso, Sergio Sanabria, Óscar Romero, Alexis Fariña; Rodrigo Ruiz Díaz y Pedro Delvalle.