Recoleta recibe a San Lorenzo antes de la Copa Sudamericana

Recoleta FC y San Lorenzo disputan hoy la fecha 15 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Canario de Jorge González y el Rayadito de Julio César Cáceres juegan a las 20:30, hora de Paraguay y en simultáneo con Cerro Porteño vs. 2 de Mayo, en el Ricardo Gregor de Asunción. Conduce Blas Romero con VAR de Juan Gabriel Benítez.

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Recoleta FC, en la antesala de la Copa Sudamericana

Recoleta FC quiere volver al triunfo en la antesala del debut en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El Canario, que el miércoles recibe a San Lorenzo de Orlando Gill por la jornada 1 del Grupo D, perdió 1-0 con Libertad en la ronda anterior y sufrió la cuarta derrota en los últimos cinco partidos. El Funebrero está octavo con 16 puntos.

San Lorenzo, por la primera victoria en la temporada

San Lorenzo busca el primer triunfo desde el regreso a la Primera División de Paraguay. El Rayadito es el único que todavía no conquistó una victoria en 14 juegos: suma 5 empates y 9 derrotas. En consecuencia, ocupa el último lugar de la tabla de posiciones con 5 unidades. Además, es duodécimo en el promedio, ocupando puestos de descenso.

La formación de Recoleta FC vs. San Lorenzo en la Primera División de Paraguay

Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Dairon Mosquera; Wilfrido Báez, Alexander Franco, José Espínola, Aldo González; Kevn Parzajuk y Allan Wlk.

La formación de San Lorenzo vs. Recoleta FC en la Primera División de Paraguay

Federico Cristóforo; Leandro Esteche, Mario López, Luis Cáceres, Alexis Doldán, Carlos Meza; Axel Galeano, Aldo Quiñónez, Iván Torres; Alex Alvarez y José Barrios.