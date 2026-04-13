Arbitraje: Duelo entre los grandes, un fogueo mundialista

El choque entre los colosos de nuestro fútbol, Olimpia y Cerro Porteño, se desarrollará el domingo en el Defensores del Chaco, a las 17:30.

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Juan Gabriel Benítez (central), Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar (asistentes) tendrían un importante fogueo premundialista, como parte de un equipo referil que lógicamente será mucho más amplio.

El primer clásico del 2026 fue ganado por los franjeados por 1-0, en La Nueva Olla, la bajo la conducción de David Elías Ojeda, quien viene pitando en el Sudamericano Sub 17 que se disputa en nuestro país.

El ranking arbitral de ABC del Apertura 2026 lo encabeza el “Tano”, Giancarlos Celestino Juliadoza, aunque con una cantidad menor de partidos (4) con relación a los que completan el podio, Juan Gabriel Benítez (13) y David Ojeda (12).

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Los jueces con más partidos dirigidos entre los más ganadores de nuestro balompié son Carlos Amarilla, Carlos Torres y Éber Aquino.