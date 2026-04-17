Fútbol
17 de abril de 2026 - 10:26

Sp. Trinidense y San Lorenzo abren la fecha del superclásico

Los jugadores de San Lorenzo y Sportivo Trinidense disputan el balón en un partido de la sexta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.
Los jugadores de San Lorenzo y Sportivo Trinidense disputan el balón en un partido de la sexta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.ARCENIO ACUÑA

Sportivo Trinidense y San Lorenzo disputan hoy el primer partido de la fecha del superclásico del fútbol paraguayo. El Triki y el Rayadito juegan a las 17:00, hora de nuestro país, en el Martín Torres de Asunción. Arbitra Álvaro Giménez con VAR de Carlos Figueredo.

Por ABC Color

Sportivo Trinidense y San Lorenzo abren hoy la fecha 17, la ronda del segundo superclásico del año, del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Triki y el Rayadito juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el Martín Torres de Asunción. Arbitra Álvaro Giménez con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Trinidense: volver al triunfo y extender al invicto

Sportivo Trinidense encadena seis encuentros sin conocer la derrota en el campeonato. El Triki de José Arrúa ganó 3 y empató 3, ocupando el quinto puesto de la tabla de posiciones con 23 puntos. Los del Barrio Santísima Trinidad tienen la oportunidad de escalar al cuarto lugar y estar momentáneamente en zona de clasificación a Copa Libertadores 2027.

San Lorenzo, por una segunda victoria consecutiva

San Lorenzo quiere sumar un segundo triunfo después de romper la racha negativa en la jornada anterior. El Rayadito de Julio César Cáceres superó 1-0 a Guaraní en la décimo sexta y festejó la victoria por primera vez en el regreso a la máxima categoría. A pesar del resultado, los sanlorenzanos continúan último, tanto en el certamen como en el promedio.

La formación de Sportivo Trinidense vs. San Lorenzo en la Primera División de Paraguay

Matías Dufour; Axel Cañete, Bruno Valdez, Agustín da Silveira, Sergio Mendoza; Tomás Rayer, Gustavo Viera, Nelson Gauto, Tobías Morínigo; Clementino González y Fernando Romero.

Sportivo Trinidense vs. San Lorenzo por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Sportivo Trinidense vs. San Lorenzo por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

La formación de San Lorenzo vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Luis Franco; Maximiliano García, Matías Aguero, Luis Cáceres, Carlos Meza; Héctor Villamayor, Bruno Piñatares, Iván Torres, José Duarte; Axel Galeano y José Barrios.