Los Chicago Bulls anuncian la salida del técnico Billy Donovan

“Después de una serie de conversaciones reflexivas y exhaustivas con la propiedad sobre el futuro de la organización, he decidido dejar mi cargo como entrenador jefe de los Chicago Bulls. Creo que es lo mejor para los Bulls”, declaró Billy Donovan en el comunicado de la franquicia.

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Hace dos semanas, los Bulls despidieron al vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto, Arturas Karnisovas, y al director general, Marc Eversley.

El club expresó que querían que Donovan continuara, pero el entrenador estadounidense y la franquicia coincidieron en que lo más importante para el futuro de los Bulls era que el nuevo jefe de operaciones pudiera construir su propio equipo de trabajo.

“Mi gratitud hacia esta comunidad y esta organización es permanente. Le debo mucho a mis jugadores y a mi personal durante los últimos seis años. Y un enorme agradecimiento a los aficionados de los Bulls; su energía, pasión y apoyo inquebrantable proporcionaron una ventaja de local que es, por lo general, inigualable en toda la liga”, agregó Donovan en su despedida.

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Chicago terminó como duodécimo clasificado esta temporada, fuera de las posiciones de ‘play-in’, con un balance de 31-51. EFE