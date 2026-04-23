Cerro Porteño vs. Ameliano, en un partido oficial con ambiente de amistoso

El enfrentamiento de segundo turno del viernes, correspondiente a la 18ª ronda del campeonato Apertura, lo protagonizarán Cerro Porteño y Sportivo Ameliano, a las 20:00, en La Nueva Olla.

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Un escenario enorme que presentará un aspecto desolador por la sanción provisoria impuesta al Ciclón de dos partidos sin público por los desmanes protagonizados por su parcialidad el domingo último en el clásico contra Olimpia, en el Defensores del Chaco.

“La mitad más uno” encara este choque sin margen de error, ya que con un resultado adverso quedaría prácticamente sin posibilidades de seguir en la carrera por el título, aunque a esta altura ya se encuentra rezagado.

La V azulada es una de las revelaciones del certamen, en el que marcha en la tercera posición, con 28 puntos, solo por debajo de los grandes, Olimpia que tiene 39 y Cerro Porteño, que está con 33. Queda pendiente la resolución del Tribunal sobre el clásico, suspendido en el minuto 30 con el marcador en blanco por disturbios ocasionados por los azulgranas.

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El “match” entre azulgranas y albiazules contará con la conducción referil de Árbitro: José Natanael Méndez. La revisión de las imágenes en cabina estará a cargo de Derlis López.