Nacional vs. Recoleta FC, la primera propuesta del viernes

La nueva ronda del Apertura 2026, en esta caso la 18ª, se inicia en Barrio Obrero, donde Nacional y Recoleta FC dirimirán en La Visera, a las 17:45. En ese mismo se disputará el duelo de segundo turno del día, entre Cerro Porteño y Sportivo Ameliano, a las 20:00, a puertas cerradas.

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La Academia desea recuperar fuerzas luego del cambio de timón, con la salida de Felipe Giménez y la llegar del argentino Víctor Bernay, que cumple su segundo ciclo en la institución.

Estimulado por sus buenas actuaciones en la Copa Sudamericana, contra rivales de tradición como el argentino San Lorenzo de Almagro y el brasileño Santos, el Canario se presenta con el objetivo de sumar y escalar.

En la primera rueda, Recoleta y Nacional igualaron 2-2, en Campo Grande, sobre la superficie de césped artificial.

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Kevin Parzajuk, de penal y Aldo Walmor González habían señalado los tantos aurinegros, mientras que las conversiones tricolores llegaron a través de Alejandro Samudio y Orlando Gaona Lugo.

El duelo será arbitrado por Álvaro Giménez. En el VAR estará Mario Díaz de Vivar.

El ingreso a Graderías cuesta 30.000 guaraníes, mientras que para el acceso a Preferencias se debe abonar 40.000 en Sur y 50.000 en el sector opuesto.