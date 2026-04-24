Fútbol
24 de abril de 2026 - 09:37

A qué hora juega hoy Nacional vs. Recoleta y dónde ver en vivo

Kevin Parzajuk, futbolista de Recoleta FC, celebra un gol en el partido frente a Nacional por la séptima fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay.
Kevin Parzajuk, futbolista de Recoleta FC, celebra un gol en el partido frente a Nacional por la séptima fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay.Gentileza

Nacional y Recoleta FC disputan hoy la fecha 18 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Nacional y Recoleta FC disputan hoy la fecha 18 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Tricolor de Víctor Bernay y el Canario de Jorge González juegan a las 17:45, hora de Paraguay, en el Arsenio Erico de Asunción. Conduce Álvaro Giménez con VAR de Carlos Paul Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Nacional vs. Recoleta FC, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Nacional vs. Recoleta FC, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Nacional vs. Recoleta FC: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:45 horas

Argentina: 17:45 horas

Brasil: 17:45 horas

Uruguay: 17:45 horas

Chile: 16:45 horas

Ecuador: 15:45 horas

Colombia: 15:45 horas

Perú: 15:45 horas

Venezuela: 16:45 horas

Bolivia: 16:45 horas

El Salvador: 14:45 horas

México: 14:45 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:45 horas

Estados Unidos - Este: 16:45 horas

Inglaterra: 21:45 horas

España: 22:45 horas

Bélgica: 22:45 horas

Marruecos: 21:45 horas

Sudáfrica: 22:45 horas

Nacional vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Nacional vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy streaming?

Tigo Sports Paraguay

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