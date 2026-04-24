A qué hora juega hoy Nacional vs. Recoleta y dónde ver en vivo

Nacional y Recoleta FC disputan hoy la fecha 18 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Tricolor de Víctor Bernay y el Canario de Jorge González juegan a las 17:45, hora de Paraguay, en el Arsenio Erico de Asunción. Conduce Álvaro Giménez con VAR de Carlos Paul Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Nacional vs. Recoleta FC: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 17:45 horas
Argentina: 17:45 horas
Brasil: 17:45 horas
Uruguay: 17:45 horas
Chile: 16:45 horas
Ecuador: 15:45 horas
Colombia: 15:45 horas
Perú: 15:45 horas
Venezuela: 16:45 horas
Bolivia: 16:45 horas
El Salvador: 14:45 horas
México: 14:45 horas
Estados Unidos - Oeste: 13:45 horas
Estados Unidos - Este: 16:45 horas
Inglaterra: 21:45 horas
España: 22:45 horas
Bélgica: 22:45 horas
Marruecos: 21:45 horas
Sudáfrica: 22:45 horas
Nacional vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports +
Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101
IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61
Nacional vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy streaming?
Tigo Sports Paraguay
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