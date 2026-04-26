A qué hora juega San Lorenzo vs. Rubio Ñu y dónde ver en vivo

San Lorenzo y Rubio Ñu disputan hoy el último partido de la fecha 18 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Rayadito de Julio César Cáceres y el Albiverde de Felipe Giménez juegan a las 20:00, hora de Paraguay, en el Gunther Vogel de San Lorenzo. Dirige Juan Gabriel Benítez con VAR de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Lea más: A qué hora juega hoy 2 de Mayo vs. Guaraní y dónde ver en vivo
San Lorenzo vs. Rubio Ñu: ¿A qué hora juega el domingo?
Paraguay: 20:00 horas
Argentina: 20:00 horas
Brasil: 20:00 horas
Uruguay: 20:00 horas
Chile: 19:00 horas
Ecuador: 18:00 horas
Colombia: 18:00 horas
Perú: 18:00 horas
Venezuela: 19:00 horas
Bolivia: 19:00 horas
El Salvador: 17:00 horas
México: 17:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 16:00 horas
Estados Unidos - Este: 19:00 horas
Inglaterra: 00:00 horas
España: 01:00 horas
Bélgica: 01:00 horas
Marruecos: 00:00 horas
Sudáfrica: 01:00 horas
San Lorenzo vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver el domingo por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
San Lorenzo vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver el domingo por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.