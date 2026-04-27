Felipe Giménez: “Las victorias nos devolvieron la confianza”

Felipe Giménez, entrenador de Rubio Ñu, explicó que el repunte está directamente ligado a la confianza recuperada: “Las derrotas golpean mucho y hacen perder seguridad. Encontramos un grupo que respondió muy bien a nuestra llegada, con líderes importantes dentro del plantel que sostienen al equipo”.

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En ese sentido, resaltó nombres de peso como Ángel Cardozo Lucena, Rodrigo Rojas y William Mendieta, pilares dentro de un plantel que, según el entrenador, “tiene condiciones para pelear cosas importantes”.

Sobre el último partido, Giménez valoró el impacto de Mendieta, aunque encendió una señal de alerta por su estado físico: “Nos preocupa, viene arrastrando una molestia. Ayer entró, asistió y tuvo que salir nuevamente. Es un jugador muy importante para nosotros”.

También se refirió a la competitividad interna, especialmente en el arco: “Tenemos tres arqueros de gran nivel y eso eleva el rendimiento. Hoy Franco está aprovechando su oportunidad”.

De cara a lo que viene, el entrenador no ocultó la exigencia del torneo, especialmente en la lucha por la permanencia: “Va a ser una pelea dura durante todo el año. Nadie puede relajarse, cada partido es clave”.

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Finalmente, Giménez se mostró enfocado en el desafío inmediato ante Sportivo Luqueño: “Será una final para nosotros. Los puntos en juego marcan mucho el futuro de ambos equipos”.

Rubio Ñu atraviesa un momento de recuperación y buscará sostener la levantada en un tramo decisivo de la temporada.