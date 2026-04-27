Felipe Giménez sobre su salida de Nacional: “No lo entendí, pero lo respeto”

“No lo entendí, no hablé. Son cosas que a veces hay que analizar con calma, pero no lo llegué a descifrar”, expresó el DT Felipe Giménez, dejando en claro su sorpresa por la decisión. No obstante, evitó polemizar: “Lo respeto, aunque no lo comparta”.

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Giménez sostuvo que este tipo de situaciones forman parte del fútbol y que opta por capitalizar la experiencia: “Son cosas que uno vive. Hay que seguir creciendo y aprendiendo”.

Actualmente enfocado en su etapa en Rubio Ñu, el entrenador se mostró motivado por el nuevo desafío: “Estoy feliz, con mucho trabajo por delante y tratando de levantar al equipo”.

Además, destacó la dinámica propia de la profesión: “Cuando uno hace bien su trabajo, las oportunidades vuelven. No pasó mucho tiempo y ya estaba nuevamente al frente de un club”.

De esta manera, Giménez dio vuelta la página y centra su atención en el presente, en medio de la lucha por mejorar la situación de Rubio Ñu en la temporada.