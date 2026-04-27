Tembetary se hace fuerte y se pone a un punto de la cima

Tembetary se impuso 1-0 sobre el 3 de Noviembre y el único gol del encuentro llegó a los 41 minutos por intermedio de Víctor Barrios, resultado que permite al conjunto rojiverde alcanzar las 9 unidades y quedar a solo un punto de los líderes General Caballero de Juan León Mallorquín y 12 de Junio de Villa Hayes.

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Por su parte, el “3” continúa complicado en la tabla, ubicándose en la penúltima posición con 2 puntos.

En la próxima fecha, 3 de Noviembre recibirá a Tacuary en el estadio Jardines del Kelito, el sábado 2 de mayo desde las 10:00. Mientras tanto, Atlético Tembetary visitará a Fernando de la Mora en el estadio Emiliano Ghezzi, el lunes 4 de mayo a las 17:00.

Síntesis

Atlético Tembetary 1-3 de Noviembre 0

Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Cristóbal Alderete y Pedro Ríos. Cuarto árbitro: José Franco.

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Atlético Tembetary: Francisco Peralta; Víctor Barrios, Rolando García, Aníbal Gómez y Néstor Díaz; Franco Aragón (85’ Denis Colmán), Édgar Ferreira, Jesús Cáceres (67’ José Groselle) y Francisco Esteche (85’ Bruno Díaz); Cristhian Batte y Diego Martínez (89’ David Fleitas). D.T.: Luis Fernando Escobar.

3 de Noviembre: Alan Vento; Rodrigo Jara, Alexis Prieto, Jesús Godoy y Ángel Garcete; Alexis González, Marcos Riveros, Orlando Gallardo (74’ Edsson Riveros) y Francisco López (70’ Ángel Gómez); Diego Álvarez y Rodrigo Arévalo (70’ Iván Maciel). D.T.: José Martínez.

Gol: 41’ Víctor Barrios (AT). Amonestados: 37’ Jesús Cáceres, 60’ Cristhian Batte, 69’ Édgar Ferreira y 87’ Bruno Díaz (AT); 21’ Orlando Gallardo, 57’ Rodrigo Jara, 80’ Alexis González y 90’+3’ Ángel Gómez (3N).

Fuente: Asociación Paraguaya de Fútbol (APF)