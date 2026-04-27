San Lorenzo despide a Julio César Cáceres

En la noche del domingo, San Lorenzo perdió como local contra Rubio Ñu por 1-0, por la 18ª fecha del campeonato Apertura. Luego del partido, la directiva albirroja, encabezada por Óscar Said Bobadilla y el director técnico Julio César Cáceres, decidieron abrir sus caminos, de común acuerdo.

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“Muchas gracias Julio César Cáceres” señala el comunicado de salida del orientador emitido por la institución a modo de información a sus asociados. De esta manera, San Lorenzo será el segundo club de Primera en contar con tres directores técnicos en este semestre en 2026, después del Sportivo Luqueño, que arrancó con Lucas Barrios, siguió con Pedro Sarabia y en la actualidad marcha bajo la conducción de Hernán Rodrigo López.

Si bien a la temporada le queda aún mucho camino por transitar, a esta altura San Lorenzo parece estar sentenciado al descenso, salvo un milagro. Su producción es de 8 puntos de 54 posibles.

El año se inició bajo el comando técnico de Sergio Orteman, quien dejó el cargo tras las derrotas en fila en las cuatro primeras rondas. Con la llegada de Cáceres, se renovaron las expectativas, pero el panorama tampoco mejoró. “El Emperador” ganó un solo juego.

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Mientras la comisión determina los pasos a seguir, se conformará un staff local para dirigir los entrenamientos con vistas al partido del viernes contra Libertad, a desarrollarse en Tuyucuá, a las 20:00.