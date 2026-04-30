Campeonato Oficial de la Liga Itapeña: El balón rueda desde este sábado

El partido inaugural del torneo de la Liga Itapeña será entre el vigente campeón Tte. Villagra y Cerro Porteño, en el estadio del club militar, donde se dará el puntapié inicial oficial de la entidad de la “República del Guairá”, desde este sábado.

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Los clubes participantes en el certamen de la “Capital Espiritual del Guairá” se encuentran distribuidos en tres series:

Serie A: Tte. Villagra (campeón vigente), Deportivo Unión, Sagrada Familia y Cerro Porteño;

Serie B: Nacional, Sportivo Itapé Jhuguá, Olimpia y Guaraní P.R.;

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Serie C: Deportivo San Ignacio, Guaraní Loma, 3 de Mayo, 15 de Mayo y Rubio Ñú.

La Liga Itapeña de Fútbol, fundada el 8 de febrero de 2003, presenta anualmente un torneo oficial.

Las selecciones de la liga se han destacado principalmente en categorías formativas, logrando campeonatos departamentales Sub 19 en 2004 y 2017, Sub 17 en 2014, y, Sub 15 en 2019.

* El campeón con reconocido ex futbolista como DT. En cuanto al certamen anterior, el Tte. Villagra se consagró campeón del torneo 2025.

Anteriormente con el nombre del Club 2 de Enero, por la fecha fundacional (2 de enero de 1936), su actual denominación debe a un héroe de la Guerra del Chaco, el Teniente Avelino Villagra, pero manteniendo siempre sus colores patrios como enseña y casaca: Rojo, blanco y azul.

En el certamen anterior, en la gran final, el team tricolor militar se impuso con autoridad por 4-1 al Club Nacional, consiguiendo el tetracampeonato.

Para continuar la supremacía en el torneo itapeño, la institución contará en la banca con el coach Eduardo Aranda, finalista de la Libertadores con el club Olimpia, y ex figura del Vasco Da Gama de Brasil.