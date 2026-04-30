Olimpia y Cerro Porteño en simultáneo por la fecha 19: será el domingo a las...

La resolución del Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) de otorgar los 3 puntos del superclásico suspendido a Olimpia modificó la agenda de la fecha 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Con la decisión, el Decano aumentó la diferencia en la tabla de posiciones y puede gritar campeón el fin de semana.

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El Franjeado llegó a los 42 puntos y lidera con 8 unidades de ventaja sobre Cerro Porteño cuando restan 12 por disputar. Por lo tanto, el Rey de Copas de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez y el Azulgrana de Ariel Holan jugarán la décimo novena en simultáneo. Ambos partidos están programados: serán el domingo 3 de mayo, a las 09:30, hora de Paraguay.

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