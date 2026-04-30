Fútbol
30 de abril de 2026 a la - 18:45

Olimpia y Cerro Porteño en simultáneo por la fecha 19: será el domingo a las...

AME7475. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 21/02/2026.- Richard Ortiz (d) de Olimpia celebra un gol este sábado, en un partido de la primera división de Paraguay entre Cerro Porteño y Olimpia en el estadio General Pablo Rojas en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
AME7475. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 21/02/2026.- Richard Ortiz (d) de Olimpia celebra un gol este sábado, en un partido de la primera división de Paraguay entre Cerro Porteño y Olimpia en el estadio General Pablo Rojas en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino

El Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol adjudicó los 3 puntos del superclásico suspendido a Olimpia y en consecuencia, al existir posibilidad de campeonato, el Decano y Cerro Porteño jugarán en simultáneo por la fecha 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Los partidos tienen fecha y horario.

Por ABC Color

La resolución del Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) de otorgar los 3 puntos del superclásico suspendido a Olimpia modificó la agenda de la fecha 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Con la decisión, el Decano aumentó la diferencia en la tabla de posiciones y puede gritar campeón el fin de semana.

Lea más: El Tribunal de la APF otorgó a Olimpia los 3 puntos del superclásico suspendido

El Franjeado llegó a los 42 puntos y lidera con 8 unidades de ventaja sobre Cerro Porteño cuando restan 12 por disputar. Por lo tanto, el Rey de Copas de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez y el Azulgrana de Ariel Holan jugarán la décimo novena en simultáneo. Ambos partidos están programados: serán el domingo 3 de mayo, a las 09:30, hora de Paraguay.

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