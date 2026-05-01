Fútbol
01 de mayo de 2026 a la - 13:46

A qué hora juega Trinidense vs. 2 de Mayo y dónde ver en vivo

Los jugadores de 2 de Mayo celebran un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
Los jugadores de 2 de Mayo celebran un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay. ABC Color

Sportivo Trinidense y 2 de Mayo disputan hoy la fecha 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Sportivo Trinidense y 2 de Mayo disputan hoy el primer partido de la fecha 19 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Triki de José Arrúa y el Gallo de Eduardo Ledesma juegan a las 17:45, hora de Paraguay, en el Martín Torres de Asunción. Dirige Giancarlos Juliadoza con VAR de José Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Sportivo Trinidense vs. 2 de Mayo, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Sportivo Trinidense vs. 2 de Mayo, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Sportivo Trinidense vs. 2 de Mayo: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:45 horas

Argentina: 17:45 horas

Brasil: 17:45 horas

Uruguay: 17:45 horas

Chile: 16:45 horas

Ecuador: 15:45 horas

Colombia: 15:45 horas

Perú: 15:45 horas

Venezuela: 16:45 horas

Bolivia: 16:45 horas

El Salvador: 14:45 horas

México: 14:45 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:45 horas

Estados Unidos - Este: 16:45 horas

Inglaterra: 21:45 horas

España: 22:45 horas

Bélgica: 22:45 horas

Marruecos: 21:45 horas

Sudáfrica: 22:45 horas

Sportivo Trinidense vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Sportivo Trinidense vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy on-line?

Tigo Sports Paraguay

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