Venecia regresa a la Serie A de Italia

La ciudad de los canales está de fiesta. Este viernes, el Venecia puso fin a su travesía en la segunda división y aseguró su lugar en la máxima categoría del fútbol italiano con una jornada de antelación. El empate ante el Spezia fue el punto final necesario para una temporada donde la regularidad fue la bandera del proyecto liderado por Giovanni Stroppa.

El éxito del conjunto veneciano no fue producto de la casualidad, sino de un dominio sostenido durante gran parte del campeonato. El equipo logró imponer su jerarquía en los momentos críticos, acumulando dos meses y medio de invicto en el tramo final y saliendo victorioso en los duelos directos contra sus inmediatos perseguidores.

Una máquina de hacer goles en el Véneto

Las estadísticas que deja el equipo de Stroppa, aún con un partido pendiente por disputar, son el fiel reflejo de su superioridad en el campo. El Venecia registra 75 goles a favor y apenas 30 en contra, un equilibrio que le permitió sumar 23 victorias y solo cuatro derrotas en todo el curso. Esta potencia de cara al arco rival fue el factor determinante para inclinar la balanza a su favor en la lucha por el ascenso directo.

Este regreso a la Serie A no es solo un logro deportivo, sino un paso fundamental para la estabilidad institucional del club. Tras haber ascendido en 2021 y nuevamente en 2024 sin lograr echar raíces en la categoría, el objetivo ahora es claro: asentarse de forma sostenida entre los gigantes del fútbol italiano y evitar que el Nuova Venezia vuelva a ser un “equipo ascensor”.

El peso de la historia y el sueño de la permanencia

El Venecia es uno de los clubes con mayor tradición en Italia, acumulando 13 temporadas en la élite a lo largo de su historia. Sus años dorados residen en la memoria de finales de la década del 30 y principios del 40, época en la que el club alcanzó su cima al conquistar la Copa Italia de 1941 y obtener un histórico tercer puesto en la liga nacional durante la campaña 1941-42.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras décadas marcadas por altibajos y ausencias prolongadas, la institución busca hoy profesionalizar su estructura para emular aquellos años de gloria. Con el ascenso asegurado en este mayo de 2026, el desafío inmediato para la dirigencia y el cuerpo técnico será diseñar una plantilla capaz de competir de igual a igual en la Serie A y convertir al estadio Pier Luigi Penzo en una fortaleza inexpugnable para los grandes del Calcio.

Fuente: EFE