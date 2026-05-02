Fútbol
02 de mayo de 2026 a la - 11:35

A qué hora juega Rubio Ñu vs. Luqueño y dónde ver en vivo

Los jugadores de Rubio Ñu celebran un gol en el partido frente a Recoleta FC por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Rubio Ñu celebran un gol en el partido frente a Recoleta FC por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.Pedro Gonzalez

Rubio Ñu y Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Rubio Ñu y Sportivo Luqueño disputan hoy el tercer partido de la fecha 19 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Albiverde de Felipe Giménez y el Auriazul de Rodrigo López juegan a las 20:00, hora de Paraguay. Arbitra Derlis Benítez con VAR de Derlis López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Rubio Ñu vs. Sportivo Luqueño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 19:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:00 horas

Estados Unidos - Este: 19:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Rubio Ñu vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Rubio Ñu vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

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