Con el nuevo halago franjeado, ¿cómo queda el palmarés del fútbol paraguayo?

El empate de 1-1 logrado este domingo contra Sportivo Ameliano, en el capitalino barrio Sajonia, le permitió a Olimpia llegar al título del campeonato Apertura 2026, en la decimonovena fecha. A la competencia aún le quedan tres rondas.

Lea más: Olimpia, campeón del Apertura 2026

El Decano del fútbol paraguayo es el más ganador, con 48 campeonatos ligueros obtenidos. En la segunda posición se encuentra Cerro Porteño, con 35, mientras que en la tercera ubicación se encuentra Libertad, con 26.

Son solo ocho los clubes paraguayos que pudieron dar la vuelta olímpica en nuestro medio, en competencias ligueras.

Guaraní se ubica en la cuarta casilla, con 11, luego está Nacional, con 9. Fueron campeones en 2 oportunidades Sportivo Luqueño y Sol de América, mientras que Presidente Hayes logró la corona en una ocasión. El club de las estrellitas forma parte en la actualidad del circuito de la Primera División B, el tercer nivel de la APF.