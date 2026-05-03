¡Olimpia es campeón del torneo Apertura 2026 y conquista su estrella liguera #48!

Un duelo definitorio disputado en Sajonia, en el inusual horario de las 09:30. Espectáculo vibrante, dinámico, con la propuesta de Olimpia muy bien contrarrestada por Sportivo Ameliano, que se agiganta contra este rival, contrariamente a lo que ocurre cuando juega con Cerro Porteño.

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Al Decano le costó embocar el arco. Cuando acertó, se encontró con la firmeza de Martínez, quien no necesitó realizar intervenciones espectaculares, sino estar bien parado, transmitiendo seguridad a la defensa.

Un primer tiempo cerrado con el 62 por ciento de posesión de balón por parte del equipo de “Vitamina” Sánchez, que se fue al descanso en desventaja, por la postura firme de la V azulada, que aplicó una “puñalada” tras un pase al vacío de Jonathan Benítez en medio de Mateo Gamarra y “Coyote” Rodríguez para la definición con tiro potente y cruzado de Elvio Vera.

La necesaria sacudida del más ganador de nuestro fútbol se dio, pero no alcanzó para empatar en la fracción inicial.

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Estuvo cerca Richard Sánchez con un testazo (tras el cual fue cambiado por una lesión muscular) y un disparo colocado de Romeo Benítez que dio el en palo. Poco antes, Sebastián Ferreira había anotado, pero en evidente posición adelantada.

Para la complementaria, el conductor del Expreso incluyó al centrodelantero Alcaraz por el volante Quintana. Con esa variante, el argentino Juanfer Alfaro quedaba solo para la contención.

Acentuado dominio territorial de Olimpia, que buscó por todos los medios la igualdad contra una V azulada cada vez más replegada, en parte por la presión del rival y también con el propósito de conservar la ventaja.

Los franjeados hicieron méritos para marcar, pero el tanto llegó de la manera menos pensada. En una acción aérea fueron a la disputa del balón Mateo y el Martínez. El franjeado conectó el esférico, el “1” llegó a destiempo e impactó el puñetazo en la cabeza del zaguero. Llamado del VAR, cobro del penal y definición de Alejandro Silva para el 1-1.

Con el marcador, la fiesta inmediatamente se trasladó del campo a la tribunas, porque el nivel del encuentro iba decreciendo. A Olimpia, el punto le alcanzaba para llegar al objetivo consagratorio y Ameliano tampoco tuvo urgencias para arriesgar.

Aún faltando tres rondas para el cierre de la competencia, el Decano abrochó el título, por regularidad, contundencia, entereza física y otros factores. Una conquista que llegó mediante una gran campaña, acompañada por el pueblo franjeado que tiene motivos para festejar.

Los detalles del partido

Estadio: Defensores del Chaco. Árbitro: Juan Gabriel Benítez. Asistentes: Eduardo Cardozo y Roberto Cañete. Cuarto árbitro: Juan Eduardo López. VAR: Édgar Galeano. AVAR: Milciades Saldívar.

Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Juan Fernando Alfaro, RichardSánchez (42’ Rubén Lezcano), Hugo Quintana (ST Adrián Alcaraz) y Eduardo Delmás (60’ Alejandro Silva); Bernardo Romeo Benítez (86’ Alex Franco) y Sebastián Ferreira (60’ Hugo Sandoval). D.T.: Pablo Sánchez.

Ameliano: Miguel Martínez; Hugo Fabián Franco, Julio González Trinidad, Luca Falabella y Jesús Abel Paredes; Sebastián Aranda (60’ Carlos Favero), Valentín Larralde (60’ Mathías León), Jonathan Benítez (85’ Estivel Moreira) y Raúl Cabral; Elvio Vera (71’ Cristhian Ocampos) y Jorge Sanguina (ST Luis Ayala). D.T.: Roberto Nanni.

Goles: 27’ Elvio Vera (A) y 67’ Alejandro Silva, de penal (O). Amonestados: 28’ Elvio Vera, 65’ Miguel Martínez, 70’ Luca Falabella y 73’ Roberto Nanni -DT- (A); 72’ Romeo Benítez y 91’ Hugo Sandoval (O). Tiros de esquina: Olimpia 4 (2 en el PT)-Ameliano 0.