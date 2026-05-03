Guaraní y Nacional completan la fecha de la consagración de Olimpia

Guaraní y Nacional completarán la decimonovena jornada del Apertura 2026 cuando se enfrenten a las 20:00 (hora local). El duelo entre el “Legendario” y el “Tricolor” tendrá como escenario el Estadio Emiliano Ghezzi, enclavado en el barrio Vista Alegre de Asunción. La justicia en el campo de juego estará impartida por el árbitro David Ojeda, quien contará con la asistencia tecnológica de Ulises Mereles desde la cabina del VAR para garantizar la transparencia en un cierre de fecha que promete emociones fuertes. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Guaraní, por ir consolidando un cierre digno

Guaraní atraviesa un semestre atípico que disiente por completo de su competitividad histórica, sumergido en una crisis de resultados que lo obliga a esperar con ansias el cierre del torneo para replantear sus ambiciones de cara a la segunda mitad del año. No obstante, el “Legendario”, actualmente bajo la dirección técnica de Leandro Romagnoli, tiene la urgencia de rescatar la mayor cantidad de unidades de las doce que aún restan en disputa, con el fin de no ceder terreno en la tabla acumulativa y asegurar su presencia en certámenes internacionales. El conjunto aurinegro llega a la fecha tras un amargo empate frente a Sportivo 2 de Mayo en la “Terraza del País”, donde la victoria se le escurrió de las manos, dejando en evidencia la necesidad de un cierre digno que mitigue su irregular presente.

Nacional, con el vicecampeonato como objetivo final

En la otra esquina aparece Nacional, una escuadra que, tras un arranque prometedor, experimentó un pronunciado declive hasta quedar marginada prematuramente de la lucha por el título, conquistado matemáticamente esta mañana por Olimpia. El elenco Tricolor, bajo la conducción de Víctor Ceferino Bernay —quien curiosamente se medirá al club con el que inició la presente temporada—, tiene ahora la oportunidad de asaltar el podio de la clasificación; para ello, debe capitalizar el empate matinal entre Sportivo Ameliano y el nuevo monarca, lo que incluso le permitiría situarse a solo dos unidades del escolta, Cerro Porteño, en una renovada disputa por el subcampeonato.

Antecedentes del duelo entre Guaraní y Nacional

La formación de Guaraní vs. Nacional en la Primera División de Paraguay

Gaspar Servio; Juan Daniel Pérez, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho y Thiago Servín; Matías López, Patricio Tanda, Luis Martínez Soto y Diego Fernández; Patricio Coronel y Iván Ramírez Ferreira. D.T.: Leandro Romagnoli.

La formación de Nacional vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Santiago Rojas; Juan Segundo Feliú, Alexis Cañete, Thomas Gutiérrez y Juan Sebastián Vargas; Juan Danilo Santacruz, Roberto Ramírez, Fabrizio Jara y Mauricio Cabrera; Hugo Adrián Benítez y Roque Santa Cruz. D.T.: Víctor Bernay.