Fútbol
03 de mayo de 2026 a la - 08:37

Trinidense golea y el Superclásico termina con empate sin goles en el Femenino

Milagros María Julia Rolón de Olimpia salta para desviar el balón debajo de ella Yanina Magalí González atenta a la jugada.
Milagros María Julia Rolón de Olimpia salta para desviar el balón debajo de ella Yanina Magalí González atenta a la jugada.

La sexta fecha del Campeonato Anual Femenino continuó en el CARDIF con un triunfo contundente y un clásico sin goles que mantuvo la tensión hasta el final.

Por David Rolón

La sexta jornada del Campeonato Anual Femenino tuvo continuidad este viernes con la disputa de dos encuentros en el CARDIF, dejando como saldo una victoria clara y un empate cargado de intensidad en el duelo más esperado.

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En el primer compromiso, Sportivo Trinidense se impuso con autoridad por 4-1 frente a Sportivo San Lorenzo, en un partido donde mostró contundencia ofensiva y supo capitalizar sus oportunidades para quedarse con tres puntos importantes en la tabla.

Triqui golea y se pasea frente al Rayadito.
Triqui golea y se pasea frente al Rayadito.

Síntesis

Sportivo San Lorenzo 1-Sportivo Trinidense 4

Estadio: CARDIF. Árbitra: Ivanna Pera. Asistentes: Carlos Romero y Nilda Serrano. Cuarta Árbitra: Myrian Sanabria.

Sportivo San Lorenzo: Amalia Cabral; María Duarte, Ana Almeida, Leila Steillman y Fátima Ramos; Aldana Silguero (57′ Yéssica Álvarez), Micaela Valdez (86′ Lorenza Fleitas), Ángeles Patiño y Angie Delgado; Beatriz Medina (57′ Jessica Román) (67′ Albana Giménez)) y Arianne Quinto (57′ Cecilia Figueredo). DT: José Armoa

Sportivo Trinidense: Gladys Salinas; Luz Vargas, Perla Bareiro, María Benítez y Andrea Brizuela (82′ Jannah Velázquez); Rosalinda Portillo, Nilsa Rodríguez (90′+2′ Anastasia Stahl), Cinthia Arévalo (66′ Sol Villamayor) y Nadia Miranda; Sara Silva (66′ Yessica Vera) y Celeste Velázquez. DT: Jessika Mendoza.

Goles: 3′ Angie Delgado (SL); 47′ Amalia Cabral c/s/v, 49′ Nilsa Rodríguez, 56′ Perla Bareiro y 86′ Luz Vargas (ST). Amonestadas: 40′ Fátima Ramos, 51 y 73′ Leila Steillman, 75′ José Armoa (DT) y 82′ Micaela Valdez (SL); 37′ Luz Vargas, 45′ Sara Silva, 51′ Andrea Brizuela y 90′+4′ María Benítez (ST). Expulsadas: 73′ Leila Steillman (SL); 82′ Sol Villamayor (ST).

Por su parte, el Superclásico del fútbol femenino paraguayo entre Cerro Porteño y Olimpia no tuvo goles, pero sí emociones. El empate 0-0 reflejó un encuentro parejo, disputado y con momentos de alta intensidad, donde ambos equipos buscaron imponer condiciones sin lograr romper el equilibrio.

Sintesis

Cerro Porteño 0-Olimpia 0

Estadio: CARDIF. Árbitra: Angelina Rodas Asistentes: Liz Fleitas y Liz Estigarribia. Cuarta Árbitra: Fany Martínez. 

Cerro Porteño: Yessica Velázquez; Karen Hermosilla, Lorena Alonso, Amada Peralta (56′ Adriana Martínez) y Ana Fleitas; Fátima Acosta, Sofía Almirón, Yanina González (18′ Karina Castellano) y Natalia Villasanti (80′ Erika Figueredo); Sofía Franco (46′ Valeria Benítez) y Luz Paiva (46′ Daniela González). D.T.: Aldo Sanabria.

Olimpia: Patricia López; Milagros Rolón, María Segovia, Tania Riso y Danna Garcete; Pamela Villalba, Mariana Pion, Alison Bareiro (67′ Jorgelina González)  y Griselda Garay; Nayeli Torres y Milagros Ortíz (77′ Kailane Freitas). D.T.: Diego Urán. 

Gol: No hubo. Amonestadas: 22′ Nayeli Torres, 73′ María Segovia. 90+2′ Griselda Garay (O). Incidencia: A los 40′ penal atajado por Patricia López (O) a Amada Peralta (CP).

Con estos resultados, la fecha sigue su curso en un torneo que continúa mostrando crecimiento y competitividad, con equipos que pelean cada punto en busca de consolidarse en la parte alta de la clasificación.