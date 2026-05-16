A qué hora juega Guaraní vs. Ameliano y dónde ver en vivo

Guaraní y Sportivo Ameliano disputan la fecha 21 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Aborigen de Leandro Romagnoli y la V Azulada de Roberto Nanni juegan hoy a las 17:15, hora de Paraguay, en el Erico Galeano de Capiatá. Dirige Carlos Paul Benítez con VAR de Ulises Mereles. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Guaraní vs. Sportivo Ameliano: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:15 horas

Argentina: 17:15 horas

Brasil: 17:15 horas

Uruguay: 17:15 horas

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Chile: 16:15 horas

Ecuador: 15:15 horas

Colombia: 15:15 horas

Perú: 15:15 horas

Venezuela: 16:15 horas

Bolivia: 16:15 horas

El Salvador: 14:15 horas

México: 14:15 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:15 horas

Estados Unidos - Este: 16:15 horas

Inglaterra: 21:15 horas

España: 22:15 horas

Bélgica: 22:15 horas

Marruecos: 21:15 horas

Sudáfrica: 22:15 horas

Guaraní vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Guaraní vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy on-line?

Tigo Sports Paraguay

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