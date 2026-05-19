Cerro Porteño, frente a su “bestia negra” en São Paulo

La “sombra negra” o “bestia negra” son palabras formuladas para referirse a rivales que son difíciles de superar. Y contra Palmeiras, a Cerro Porteño siempre le costó. Le derrotó en dos ocasiones, pero sus victorias no sirvieron para avanzar.

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El estadio Allianz Parque, ubicado en São Paulo, albergará este miércoles el duelo de la quinta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, fijado para las 21:30.

Palmeiras lidera la llave con 8 puntos; Cerro Porteño marcha segundo, con 7, el Sporting Cristal está tercero, con 6, mientras que Junior de Barranquilla marcha último, con 1.

Además del poderío del adversario, que comanda el Brasileirão, el Ciclón tendrá un rival adicional, que es la superficie del terreno, de césped artificial.

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Pese a las numerosas bajas por lesión, el técnico azulgrana Ariel Holan prepara un equipo combativo, que tiene la misión primaria de mantener el arco en cero. Después, tratar de golpear en busca del batacazo, porque una victoria en esta instancia sería todo un golpe en la competencia.

Los datos estadísticos favorecen ampliamente al Verdão, con 10 victorias en 16 juegos, en un historial que marca 4 igualdades.

En la primera rueda se había registrado un empate en La Nueva Olla, con tantos de Jhon Arias y Juan Manuel Iturbe, para el festejado 1-1 en La Nueva Olla, por las dificultades generadas por el calificado equipo brasileño, dirigido por el portugués Abel Ferreira.

Entre los paraguayos, Gustavo Gómez y Mauricio Prado serían titulares en la formación verde. Ramón “Amiguito” Sosa se encuentra al margen, por lesión.