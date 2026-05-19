Alerta Cerro Porteño: El titular que está en duda vs. Palmeiras

Cerro Porteño visita a Palmeiras el miércoles 20 de mayo (21:30, hora de Paraguay) en un partido muy importante por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El Ciclón de Ariel Holan, que viaja por la tarde con destino a São Paulo, no tiene confirmado el once debido a un par de dudas. Una de las incertidumbres vincula a un defensor titular.

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Marcelo Chaparro, quien disputó los cuatro encuentros anteriores del Azulgrana en el certamen continental, sufrió un golpe en la pierna. Aunque la dolencia no es grave, la presencia del lateral izquierdo en el once inicial para enfrentar al Verdão de Gustavo Gómez, Mauricio y Ramón Sosa (lesionado) es una incógnita a poco más de 24 horas del cotejo.

Marcelo Chaparro, 19 partidos en el año

Marcelo Chaparro terminó ocupando el puesto de Blas Riveros por mejor rendimiento que Guillermo Benítez, el otro lateral del plantel. Por la lesión del ex Talleres de Córdoba, que es baja desde el 21 de febrero (0-1 vs. Olimpia), el joven de 19 años registra 19 presentaciones y 1 asistencia entre el campeonato local y la competencia internacional.