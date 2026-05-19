Cerro Porteño
19 de mayo de 2026 a la - 12:34

Alerta Cerro Porteño: El titular que está en duda vs. Palmeiras

Marcelo Chaparro (d), jugador de Cerro Porteño.
Marcelo Chaparro (d), jugador de Cerro Porteño. Juan Pablo Pino

Cerro Porteño enfrenta el miércoles a Palmeiras por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026.

Por ABC Color

Cerro Porteño visita a Palmeiras el miércoles 20 de mayo (21:30, hora de Paraguay) en un partido muy importante por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El Ciclón de Ariel Holan, que viaja por la tarde con destino a São Paulo, no tiene confirmado el once debido a un par de dudas. Una de las incertidumbres vincula a un defensor titular.

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Marcelo Chaparro, quien disputó los cuatro encuentros anteriores del Azulgrana en el certamen continental, sufrió un golpe en la pierna. Aunque la dolencia no es grave, la presencia del lateral izquierdo en el once inicial para enfrentar al Verdão de Gustavo Gómez, Mauricio y Ramón Sosa (lesionado) es una incógnita a poco más de 24 horas del cotejo.

Los jugadores de Cerro Porteño reunidos en el mediocampo al finalizar el primer tiempo del partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 10 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño reunidos en el mediocampo al finalizar el primer tiempo del partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 10 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Marcelo Chaparro, 19 partidos en el año

Marcelo Chaparro terminó ocupando el puesto de Blas Riveros por mejor rendimiento que Guillermo Benítez, el otro lateral del plantel. Por la lesión del ex Talleres de Córdoba, que es baja desde el 21 de febrero (0-1 vs. Olimpia), el joven de 19 años registra 19 presentaciones y 1 asistencia entre el campeonato local y la competencia internacional.