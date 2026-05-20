Lista de subcampeones del fútbol paraguayo

A falta de una fecha para el cierre del telón del torneo Apertura 2026, el campeón Olimpia tiene 46 puntos, Nacional está con 36, Cerro Porteño cuenta con 35 y Ameliano, con mínimas posibilidades de quedar en el segundo puesto, tiene 33.

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Para los grandes, acostumbrados a las conquistas, quedar en la segunda posición -más si es detrás del acérrimo rival-, es como un fracaso. Para los clubes modestos, sin embargo, constituye todo un logro, además del impulso que brinda la posibilidad de lograr mediante el puntaje acumulado una clasificación internacional, sobre todo a la competencia más importante, que es la Copa Libertadores.

El ránking de subcampeones ligueros del fútbol paraguayo es liderado por Cerro Porteño, que quedó detrás del monarca en 39 oportunidades.

En el segundo puesto se encuentra Olimpia, con 26 subcampeonatos. El Decano de nuestro fútbol es el más ganador de nuestro balompié, con 48 estrellas ligueras.

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Libertad es el tercero en la nómina de vicecampeones, con 23 subtítulos. En el cuarto lugar se encuentra Guaraní, con 19.

La quinta posición es ocupada por Sol de América (actualmente en la División Intermedia), que quedó en la segunda ubicación en 12 oportunidades. Luego está Nacional, con 10.

El Sportivo Luqueño fue “vice” en 4 ocasiones. River Plate (el Kelito) y Atlántida Sport Club, actualmente en la Primera División B, fueron segundos 3 veces. La lista de subcampeones la cierra el 12 de Octubre de Itauguá, que quedó detrás del monarca en el 2002.

La 22ª y última fecha del campeonato Apertura 2026 se desarrollará de acuerdo al siguiente programa:

Vienes 22, 18:00 horas: Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo San Lorenzo, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

Sábado 23, 16:00: Sportivo Luqueño vs. Olimpia, en el Luis Salinas de Itauguá.

Sábado 23, 18:15: Recoleta vs. Guaraní, en el Ricardo Grégor.

Domingo 24, 17:00: Nacional vs. Libertad, en el Arsenio Erico.

Domingo 24, 17:00: Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense, en La Fortaleza de Villeta.

Domingo 24, 17:00: Cerro Porteño vs. Rubio Ñu, en La Nueva Olla.