Árbitros confirmados para la última fecha del torneo Apertura 2026

El Consejo de la División de Honor programó los compromisos para este domingo a partir de las 17:00. Tras la consagración del Decano, la gran cuenta pendiente del certamen es conocer al segundo mejor del semestre, una carrera que tiene a tres candidatos en busca del objetivo.

El equipo que corre con ventaja en esta definición es Nacional. La Academia se ubica justo detrás del monarca Olimpia con 36 unidades. En esta jornada de cierre, tendrá que recibir a Libertad en su casa, dependiendo exclusivamente de sus fuerzas para asegurar el subcampeonato.

Un punto más abajo, con 35 unidades, aparece Cerro Porteño. El “Ciclón”, que no pudo retener el título tras ser arrebatado por su clásico rival, recibirá a Rubio Ñu en el estadio La Nueva Olla. El conjunto azulgrana afronta este compromiso lidiando con la inevitable distracción que representa su gran presente internacional: con el boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores ya asegurado bajo el brazo, ahora buscará abrochar el primer lugar de su grupo.

Con 33 puntos, y aunque las posibilidades matemáticas son menores, Sportivo Ameliano no pierde la ilusión de dar el gran golpe. La “V Azulada”, consolidada como una de las grandes revelaciones del campeonato, buscará la heroica recibiendo a Sportivo Trinidense en el estadio La Fortaleza del Pikysyry, en la ciudad de Villeta, rezando por un tropiezo de los otros dos candidatos para quedarse con el segundo puesto de la tabla.

Los partidos de mañana

Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo San Lorenzo

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Estadio: Río Parapití.

Hora: 18:00.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: Esteban Testta y Juan Mendoza.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: José Méndez.

AVAR: Christian Sosa.

La cartelera del sábado

Sportivo Luqueño vs. Olimpia

Estadio: Luis Salinas.

Hora: 16:00.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Luis Onieva y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: José Armoa.

AVAR: Héctor Balbuena.

Recoleta FC vs. Guaraní

Estadio: Ricardo Grégor.

Hora: 18:15.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Roberto Cañete y José Mercado.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: José Villagra.

El programa del domingo

Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense

Estadio: La Fortaleza del Pikysyry

Hora: 17:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Julio Aranda y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: José Cuevas.

Nacional vs. Libertad

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 17:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milcíades Saldívar.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Eduardo Britos.

Cerro Porteño vs. Rubio Ñu

Estadio: La Nueva Olla.

Hora: 17:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Guido Miranda y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: Nancy Fernández.