A qué hora juega hoy Luqueño vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Luqueño por la fecha 22 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Auriazul de Rodrigo López y el Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez juegan a las 16:00, hora de Paraguay, en el Luis Salinas de Itauguá. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Sportivo Luqueño vs. Olimpia: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 16:00 horas
Argentina: 16:00 horas
Brasil: 16:00 horas
Uruguay: 16:00 horas
Chile: 15:00 horas
Ecuador: 14:00 horas
Colombia: 14:00 horas
Perú: 14:00 horas
Venezuela: 15:00 horas
Bolivia: 15:00 horas
El Salvador: 13:00 horas
México: 13:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas
Estados Unidos - Este: 15:00 horas
Inglaterra: 20:00 horas
España: 21:00 horas
Bélgica: 21:00 horas
Marruecos: 20:00 horas
Sudáfrica: 21:00 horas
Sportivo Luqueño vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Sportivo Luqueño vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy on-line?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.