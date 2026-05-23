Fútbol
23 de mayo de 2026 a la - 11:21

A qué hora juega hoy Luqueño vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Richard Ortiz, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la fecha 11 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Richard Ortiz, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la fecha 11 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.Diego Peralbo

Sportivo Luqueño y Olimpia disputan hoy la fecha 22 del torneo Apertura 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Luqueño por la fecha 22 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Auriazul de Rodrigo López y el Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez juegan a las 16:00, hora de Paraguay, en el Luis Salinas de Itauguá. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Sportivo Luqueño vs. Olimpia hoy, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Sportivo Luqueño vs. Olimpia hoy, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Sportivo Luqueño vs. Olimpia: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Marruecos: 20:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

Sportivo Luqueño vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo Luqueño vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy on-line?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.