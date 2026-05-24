Nacional, Cerro Porteño y Sportivo Ameliano: Vicecampeonato en juego

El torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo define hoy al vicecampeón. En la última fecha del certamen conquistado por Olimpia, Nacional, Cerro Porteño y Sportivo Ameliano tienen chances matemáticas de culminar en el segundo lugar. Los tres juegan en simultáneo a las 17:00, hora de Paraguay, pero solo uno depende de sí: el Albo.

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El Tricolor de Víctor Bernay, que recibe a Libertad en el Arsenio Erico, es el escolta inmediato del Decano con 36 puntos. Por su parte, el Ciclón de Ariel Holan, que es local de Rubio Ñu en La Nueva Olla, es tercero con 35 unidades, mientras que la V Azulada de Roberto Nanni, que mide a Sportivo Trinidense en el Ameliano Villeta, es cuarto con 33.

Nacional, subcampeón del Apertura con una victoria

Por lo tanto, la Academia depende de sí, pero únicamente en el triunfo. Ganando, es subcampeón de la Primera División de Paraguay y arranca el segundo semestre en puestos de Copa Libertadores en el acumulativo. Pero si empata o pierde, debe esperar tanto por el Azulgrana como los del Barrio Virgen del Huerto, que por su parte, están obligados a triunfar y aguardar.

Cerro Porteño, ganar y esperar por la derrota de Nacional

Cerro Porteño debe ganar y esperar únicamente que Nacional no triunfe. Si ambos terminan con el mismo puntaje, el Tricolor será segundo. En caso de igualdad de puntos, el primer criterio de desempate es el duelo directo entre los equipos en cuestión y en este escenario, hay 1 victoria para el vicecampeón de la Copa Libertadores 2014 (2-0 fecha 5) y 1 paridad (0-0 fecha 16).

Sportivo Ameliano, ganar y esperar dos derrotas

Por último, Sportivo Ameliano tiene posibilidades del subcampeonato, pero necesita triunfar y aguardar que tanto Nacional como Cerro Porteño pierdan. La V Azulada igualará en puntos con el Tricolor, con el que empató en ambas ruedas (1-1 en la ida y 1-1 en la vuelta). Por ende, la definición es por diferencia de goles: el cuadro de Bernay tiene +8 y el conjunto de Nanni +7.

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¿Como se define el subcampeonato si hay triple empate?

Si Nacional pierde, Cerro Porteño empata y Sportivo Ameliano gana, los tres suman 36 puntos. El Artículo 11 del Reglamento de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) señala que con la paridad de puntos entre dos más equipos, el primer criterio de desempate es “mejor puntuación de los partidos disputados entre ellos, como si los demás equipos no participaran”.

Nacional (6 puntos)

1 triunfo y 1 empate vs. Cerro Porteño: 4 puntos

2 empates vs. Sportivo Ameliano: 2 puntos

Cerro Porteño (5 puntos)

1 derrota y 1 empate vs. Nacional: 1 punto

1 victoria y 1 empate vs. Sportivo Ameliano: 4 puntos

Sportivo Ameliano (3 puntos)