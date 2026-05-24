Juan Cáceres y Gabriel Ávalos, otros dos que arribaron al país

Juan José Cáceres y Gabriel Ávalos llegaron hoy a Asunción para empezar a entrenar con la selección de Paraguay. La Albirroja de Gustavo Alfaro inicia hoy en el Centro de Alto Rendimiento (CARDE) de Ypané el ciclo previo al Mundial 2026. Los trabajos en suelo guaraní culminan el viernes 5 de junio con el amistoso (19:15) ante Nicaragua en el Defensores del Chaco.

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Cáceres, quien pasó cuatro días en Argentina, jugó por última vez el 11 de mayo, en la victoria 2-1 del Dinamo Moscú sobre Krasnodar por la fecha 29 de la Premier League de Rusia, mientras que Ávalos cerró el semestre el viernes 22, en el triunfo 2-0 de Independiente de Avellaneda ante Unión de Santa Fe y clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina 2026.

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El futbolista Juan Cáceres llegó al país y esta tarde se suma los trabajos en el Carde de Ypané. 👂⚽️🇵🇾#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/dYAl8ZdLpU — ABC Deportes (@ABCDeportes) May 24, 2026

Mundial 2026: ¿Quiénes llegaron para los entrenamientos?

Cáceres y Ávalos son los primeros adelantados junto a Gustavo Caballero, Julio Enciso, Matías Galarza, Alex Arce y Alexandro Maidana (llegó vía terrestre). Entre el lunes y el martes, Gustavo Alfaro suma a Braian Ojeda, Andrés Cubas, Diego Gómez, Miguel Almirón y Antonio Sanabria. El plantel que convocó el seleccionador argentino estaría completo a finales de la semana.