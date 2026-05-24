A qué hora juega Ameliano vs. Trinidense y dónde ver en vivo

Sportivo Ameliano y Sportivo Trinidense disputan hoy la fecha 22 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. La V Azulada de Roberto Nanni y el Triki de José Arrúa juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el Ameliano Villeta de Villeta.

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Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

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Chile: 16:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas

Estados Unidos - Este: 16:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 21:00 horas

Sudáfrica: 22:00 horas

Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports 3

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Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy on-line?

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