Fútbol
24 de mayo de 2026 a la - 11:27

A qué hora juega Ameliano vs. Trinidense y dónde ver en vivo

Elvio Vera, futbolista de Sportivo Ameliano, festeja un gol en el partido contra 2 de Mayo por la quinta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.
Elvio Vera, futbolista de Sportivo Ameliano, festeja un gol en el partido contra 2 de Mayo por la quinta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.X twitter Club 2 de Mayo

Sportivo Ameliano y Sportivo Trinidense disputan hoy la fecha 22 del torneo Apertura 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Sportivo Ameliano y Sportivo Trinidense disputan hoy la fecha 22 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. La V Azulada de Roberto Nanni y el Triki de José Arrúa juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el Ameliano Villeta de Villeta.

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Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 16:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas

Estados Unidos - Este: 16:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 21:00 horas

Sudáfrica: 22:00 horas

Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports 3

Tigo Star: Tigo Sports 3, canal 102

Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy on-line?

Tigo Sports Paraguay

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