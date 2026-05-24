A qué hora juega Ameliano vs. Trinidense y dónde ver en vivo

Sportivo Ameliano y Sportivo Trinidense disputan hoy la fecha 22 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. La V Azulada de Roberto Nanni y el Triki de José Arrúa juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el Ameliano Villeta de Villeta.
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Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 17:00 horas
Argentina: 17:00 horas
Brasil: 17:00 horas
Uruguay: 17:00 horas
Chile: 16:00 horas
Ecuador: 15:00 horas
Colombia: 15:00 horas
Perú: 15:00 horas
Venezuela: 16:00 horas
Bolivia: 16:00 horas
El Salvador: 14:00 horas
México: 14:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas
Estados Unidos - Este: 16:00 horas
Inglaterra: 21:00 horas
España: 22:00 horas
Bélgica: 22:00 horas
Marruecos: 21:00 horas
Sudáfrica: 22:00 horas
Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports 3
Tigo Star: Tigo Sports 3, canal 102
Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy on-line?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.