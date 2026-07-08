Lilian Samaniego felicita a Celeste: “Fuiste la única que defendió a nuestros valientes jugadores”

La senadora Lilian Samaniego (ANR, Causa Republicana), si bien cuestionó las expresiones utilizadas por su colega Celeste Amarilla (PLRA) contra el futbolista francés y señaló que la senadora debía evitar las “groserías” en sus declaraciones, resaltó su “coraje” para enfrentar una situación que, según dijo, ninguna autoridad paraguaya, ni los parlamentarios asumieron.

“Te felicito, senadora Amarilla, porque fuiste la única. Fuiste la única”, afirmó Lilian durante su intervención ante el pleno.

La senadora inició su intervención reivindicando el desempeño de la selección paraguaya y el esfuerzo de los futbolistas, señalando que representaron al país con “honor, dignidad, corazón y garra guaraní”.

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Sostuvo que los jugadores demostraron valentía frente a potencias mundiales y que, más allá del resultado deportivo, lograron unir al pueblo paraguayo detrás de una bandera.

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En ese contexto, se refirió a la polémica generada luego de las declaraciones de Kylian Mbappé y al enfrentamiento verbal que protagonizó con Celeste Amarilla.

“Ambos, tanto Kylian Mbappé y la senadora Celeste Amarilla, han tenido dichos desafortunados. La senadora ha sido capaz de reconocer y pedir disculpas. Esperamos lo mismo de parte del jugador francés”, manifestó.

“Nadie salió a defender a nuestros jugadores”, cuestionó Lilian

Uno de los puntos centrales del discurso de Samaniego fue su crítica al silencio de las autoridades deportivas y políticas frente a lo que consideró una falta de respeto hacia la selección paraguaya.

“Fue la única persona que defendió a nuestros valientes jugadores. No solamente la única paraguaya ni la única parlamentaria, fue la única persona”, expresó.

La legisladora afirmó que no escuchó a ministros, autoridades deportivas ni representantes institucionales salir públicamente a respaldar a los futbolistas.

“No le escuché a nadie salir a defender a nuestros jugadores, que estoy segura esperaban como mínimo un comunicado de todas las instituciones, en particular del Ministerio de Deporte o de la Conmebol”, señaló.

Cuestionó a Mbappé y pidió respeto hacia Paraguay

Samaniego también dirigió un mensaje al presidente francés, Emmanuel Macron, señalando que antes de cuestionar las expresiones de una senadora paraguaya debería observar la conducta de sus propios representantes. “Que mire primero la conducta de sus jugadores, que respete al Paraguay, a su historia”, expresó.

No obstante, aclaró que las diferencias no deberían escalar hasta un conflicto diplomático y pidió mantener el debate dentro de los valores deportivos.

Durante su intervención, Lilian Samaniego reconoció que Celeste Amarilla asumió responsabilidad por sus dichos y destacó que la senadora suele defender sus convicciones.

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Sin embargo, consideró que la forma en que realizó sus críticas terminó afectando la imagen del país. “Ella podía decir lo mismo que dijo sin groserías. Cuando dice ‘yo me hago responsable’, yo sé eso porque ella siempre fue así, siempre se hizo responsable de sus palabras, de sus conductas y de sus convicciones”, manifestó.

Finalmente, reiteró su reconocimiento a Amarilla por haber puesto sobre la mesa la defensa de los jugadores paraguayos. “Le quiero decir a la senadora que diga todo como ella sabe hacerlo, pero que no lo haga con groserías para que pueda dejar en alto nuestra representación en el Senado. Y te felicito, senadora Amarilla, porque fuiste la única”, concluyó.