El presidente de la FIFA a Paraguay: “Felicidades por otro hito histórico”

La selección de Paraguay tiene una nueva casa a días del Mundial 2026. La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) inauguró hoy el hotel del combinado nacional en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Oscar Harrison, en la ciudad de Ypané. El organismo rector del fútbol paraguayo renovó por completo la sede de concentración de los jugadores, cuerpo técnico y staff.

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Gianni Infantino felicitó a la APF. “Estimado presidente Robert, felicidades por otro hito histórico para el fútbol de Paraguay. La inauguración del nuevo hotel y la instalación de un césped híbrido, el primero de este tipo en Paraguay, brindarán a sus jugadores de élite las condiciones que necesitan y merecen para prepararse para la competición internacional”, expresó en un vídeo.

Comienza una jornada que quedará en la historia 🤩



En el Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison” de Ypané se gesta un nuevo hito en infraestructura, producto del arduo trabajo realizado rumbo a la gran cita del fútbol.



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Gianni Infantino sobre Paraguay: “Un ejemplo a seguir”

“Ustedes demuestran una vez más su compromiso inalterable con la mejora de los estándares en todos los niveles. Quiero darles las gracias por invertir en este proyecto. Como dije cuando me dirigí a su Asamblea General Ordinaria en febrero, la Asociación Paraguaya de Fútbol es un ejemplo a seguir en materia de desarrollo e inversión en nuestro deporte”, aseguró Infantino.

“Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos realizado juntos en muchos otros proyectos, como el Centro de Alto Rendimiento Femenino y el Centro Cardiff, destinado a los jugadores más jóvenes. Tuve la oportunidad de conocerlos en persona durante mis visitas a su maravilloso país y espero con entusiasmo la realización de nuevos proyectos en el futuro”, añadió el suizo.

"Felicidades por otro hito histórico para el fútbol de Paraguay. Estas obras brindarán a sus jugadores las condiciones que necesitan y merecen para las competiciones internacionales."



🗣️ Acompañando siempre cada paso de la @APFOficial, el presidente de la @fifacom_es, Gianni… pic.twitter.com/7nSZdMmsU5 — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 2, 2026

Gianni Infantino también deseó “mucha suerte” a la Albirroja de Gustavo Alfaro en el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. “Faltan solo unos días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA más grande e inclusiva de la historia y quiero desearle a Paraguay mucha suerte en su novena participación en el torneo”, finalizó el presidente del organismo rector del fútbol mundial.