El 15 de Agosto de Santiago golea al Sportivo Oliveño por 10-0

El estadio Municipal de Carapeguá albergó el duelo entre representantes de la Unión del Fútbol del Interior (UFI) en la Copa Paraguay 2026. El de Misiones derrotó por goleada al de Ñeembucú por 10-0.

Lea más: Triple propuesta del día por la Copa Paraguay

El 15 de Agosto de Santiago estableció desde el arranque una clara diferencia futbolística sobre el Sportivo Oliveño de Villa Oliva, que la fue plasmando en el marcador hasta configurar la goleada.

Al minuto 4, el argentino Arnaldo Nahuel Villalba registró el primer gol albirrojo y al 30 estableció el tercero. Juan José Rodríguez fue autor del segundo, al 8.

Mediante un penal, Mario Hugo Talavera estableció el cuarto del “15”, a los 45, para el cierre de la etapa inicial, mientras que la quinta anotación llegó a través de Brahian Eulalio Cuenca, al 52.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El show de goles prosiguió al 77 con Mario Talavera. La séptima conversión cayó al 83 por intermedio de Leonardo Brizuela. El octava anotación fue obra de Manuel Espinoza, al 84, la novena fue de Luis Fernando González, al 88 y la décima mediante Brahian Cuenca, al 90. Está por demás decir que el Oliveño fue un “colador”.

El enfrentamiento contó con la dirección arbitral de Sergio Velázquez. La competencia no contempla la habilitación del VAR en las instancias iniciales.