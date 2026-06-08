La Copa Paraguay se traslada a Filadelfia

El estadio Departamental Paz del Chaco, ubicado en Filadelfia, capitán del departamento de Boquerón, albergará el único duelo del día, fijado para las 13:00.
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Estarán frente a frente Atlético Naciones Unidas de Filadelfia y General Caballero de Fuerte Olimpo, Alto Paraguay.
Este enfrentamiento corresponde a un triangular de la Unión del Fútbol del Interior, por lo que a excepción de los duelos de eliminación directa, el perdedor tendrá una chance de continuidad con un segundo partido. El tercero de la llave es el 10 de Julio de Remansito, Presidente Hayes.
Para mañana están marcados tres enfrentamientos. Los dos primeros serán en el Próculo Cortázar, en Valle Pucú, Areguá, mientras que el tercero será en Vista Alegre, Asunción.
Fulgencio Yegros de Ñemby y Capitán Figari (ambos de la Primera C) lidiarán a las 13:00, en la capital del departamento Central. A las 15:30 medirán fuerzas 12 de Octubre de Santo Domingo y 24 de Setiembre (de la Primera B), mientras que a las 18:00 cotejarán General Díaz y Oriental (Primera C), en el estadio del Fernando de la Mora.
Para el miércoles está prevista otra triple propuesta.