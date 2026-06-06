Guaireña remonta y derrota a Fernando de la Mora

Guaireña Fútbol Club consiguió una victoria clave en condición de visitante, lo hizo al dar vuelta un marcador de 0-1 contra Fernando de la Mora, para llevarse la victoria por 3-1.

El Prócer lo ganaba con el tanto de José Ojeda (10’), pero en la etapa complementaria, Antonio Marín en dos ocasiones (77’ y 90’+3’) junto a Jeferson Torales (90’+2’), le dieron el triunfo a los de Villarrica.

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Con este resultado, Guaireña llega a los 18 puntos, los mismos que Independiente de Campo Grande en la quinta posición. Fernando de la Mora sigue con 10 puntos en el 12º escalón.

Lo que se le viene para Fernando de la Mora es visitar a General Caballero de Juan León Mallorquín, mientras que Guaireña recibirá al Deportivo Santaní, en juegos correspondientes a la fecha 12.

Síntesis del partido:

Fernando de la Mora 1 - Guaireña FC 3

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Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Aníbal Esteche y Carlos Sánchez. Cuarto árbitro: Víctor Robles.

Fernando de la Mora: Héctor Espínola; Aquiles Palacios, José Ojeda, Gustavo Navarro y Alexis Ledesma (90’+1’ Elías Bóveda); Alan Valenzuela (71’ Isaías Gavilán), Ariel Benítez (90’+1’ Alan Velázquez), Derlis Benítez y Augusto Franco (76’ Rossney Aquino); Rodney Chaparro y Derlis Almada (71’ Pedro Martínez). D.T.: Juan Díaz.

Guaireña FC: Alejandro Machuca; Jaime Peralta, Juan Balbuena, Esteban Samudio (83’ Erwin Quintana) y Rodrigo Estigarribia (77’ Aarón Monges); Cristian Paredes (46’ Jeferson Torales), Juan Salcedo, Rosalino Toledo y Cornelio González; Antonio Marín y Luis Araújo (61’ Edgar González). D.T.: César Castro.

Goles: 10’ José Ojeda (FM); 77’ y 90’+3’ Antonio Marín y 90’+2’ Jeferson Torales (G). Amonestados: 37’ y 70’ Rodney Chaparro, 80’ Aquiles Palacios y 83’ Juan Díaz - DT (FM); 16’ César Castro (DT), 18’ Cristian Paredes, 66’ Jeferson Torales, 86’ Rosalino Toledo y 90’+4’ Antonio Marín (G). Expulsados: 70’ Rodney Chaparro y 87’ José Ojeda (FM). Incidencia: 39’ Antonio Marín (G) malogró un penal.