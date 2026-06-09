Atlético Madrid rechaza oferta de 150 millones de euros del Real por Julián Álvarez

El rechazo del Atlético Madrid a la propuesta del Real Madrid por el concurso del atacante argentino Julián Álvarez fue remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador, que sería nada menos que 500 millones de euros.

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Real Madrid “ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Atlético Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez”, informó el club merengue en un comunicado.

“Tras estudiarla y valorarla, Atlético Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador” prosiguió el Real Madrid, que no cerró la puerta a realizar más intentos por hacerse con el internacional albiceleste.