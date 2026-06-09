Argelia se mide con Bolivia antes de su estreno en el Mundial contra Argentina

Será la segunda vez que Bolivia y Argelia se enfrentan, con el antecedente de otro amistoso disputado en marzo de 2024 en Argel, con un triunfo para los Guerreros del Desierto por 3-2.

Argelia está en el puesto 28 del más reciente ránking FIFA, mientras que Bolivia figura en el 77.

Al mando de Óscar Villegas, la Verde llega al encuentro con la misión de levantar la cara tras la goleada por 0-4 sufrida el sábado ante la también mundialista Escocia en Nueva Jersey.

Es probable que Villegas haga algunos cambios respecto a la alineación planteada ante Escocia, incluyendo desde el inicio a Lucas Macazaga en la defensa, Carlos Melgar en la media cancha y Nabil Nacif en la línea ofensiva.

Por su parte, los Verdes se enfrentarán a la Verde alentados por el inesperado triunfo por 0-1 que lograron el pasado miércoles ante Países Bajos.

Argelia, que vuelve a un mundial después de 12 años, se enfrentará con Argentina el 16 de junio, en partido del grupo J, en el que también están Jordania y Austria.

Los Zorros del Desierto anunciaron recientemente la extensión del contrato del bosnio Vladimir Petkovic, quien continuará como su seleccionador hasta julio de 2028.

Petkovic probablemente repetirá el equipo que ganó a Países Bajos, lo que implica que estará en el arco el guardameta del Granada español Luca Zidane.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández, Yomar Rocha, Lucas Macazaga; Ervin Vaca, Gabriel Villamil, Robson Matheus, Carlos Melgar, Miguel Terceros; y Nabil Nacif.

Argelia: Luca Zidane; Achref Abada, Aïssa Mandi, Zineddine Belaïd, Rayan Aït-Nouri; Riyad Mahrez, Ramiz Zerrouki, Nabil Bentaleb, Houssem Aouar; Mohamed Amoura y Amine Gouiri.

Estadio: KC Current Stadium de Kansas City, EE.UU.

Hora: 19.00 hora local (00.00 GMT del jueves).