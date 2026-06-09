Los Bravos del 24 siguen adelante en la Copa Paraguay

Actuando en su estadio, el Próculo Cortázar de la compañía Valle Pucú, en Areguá, el 24 de Setiembre venció con claridad por 4-0 al 12 de Octubre de Santo Domingo, Asunción, en duelo entre clubes de la Primera División B (tercera categoría de nuestro fútbol), para acceder a la segunda fase de la Copa Paraguay 2026.

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En la siguiente instancia, los Bravos del 24 lidiarán enfrentarán al Fulgencio Yegros de Ñemby, que en el choque de primer turno le ganó por 2-1 al Capitán Figari de Lambaré, en choque entre conjuntos de la Primera C.

Armando Pessolani, al minuto 30, allanó con su tanto el camino del triunfo del “24”, que estiró su ventaja al 37 a través de Felipe Cabrera.

En la etapa complementaria, el equipo de la capital del país dispuso un penal, pero el disparo de Elías Palacios, al 69, resultó fallido.

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Del posible descuento se configuró la goleada de Los Bravos del 24, con la conversión de Armando Pessolani, al 75. En tiempo de recuperación, César Benítez (91) estableció la cuarta anotación para el equipo dirigido técnicamente por el exfutbolista Pablo César Aguilar.