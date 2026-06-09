Fulgencio Yegros avanza en la Copa Paraguay

Estadio: Próculo Cortázar. Árbitro: Basilio Jara. Asistentes: José Rodríguez y Christian Ocampo. Cuarto árbitro: Éver Escobar.

Fulgencio Yegros: Junior Aguilar; Michael Pereira, Guillermo Vázquez, Víctor Barrientos y Arturo Benítez; Mauricio Cantero, José Ferreira (66’ Dylan Vázquez), Juan Martínez (59’ Sebastián Villasanti) y César Gamarra; Fernando Páez y Alan Gaona (86’ Enzo García). D.T.: Adan Amarilla.

Capitán Figari: Blas Hermosilla; Franco Muñoz (87’ Adolfo Bareiro), Pedro Cabral, Santiago Careaga y Jonathan Gamez (76’ Carlos Figueredo); Mauricio Pavón, Francisco Paredes (76’ Gustavo Leguizamón), Jorge Cáceres y Mhelvyn Domínguez (58’ Eduardo Rojas); Mauro Martínez y Anselem Onyenze (58’ José Riquelme). D.T.: Eduardo Soares.

Goles: 17’ Alan Gaona y 23’ Júnior Aguilar (FY); 44’ Mauricio Pavón (CF). Amonestados: 26’ Blas Hermosilla y 37’ Jorge Cáceres (CF); 29’ Alan Gaona (FY). El enfrentamiento entre clubes de la Primera División C, que es la cuarta y última categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol, por la primera fase de la Copa Paraguay, lo ganó el Fulgencio Yegros de Ñemby, que se impuso por 2-1 sobre el Capitán Figari de Lambaré.

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El estadio Próculo Cortázar, del 24 de Setiembre de Areguá, albergó el entretenido espectáculo, que contó con la dirección arbitral de Basilio Jara.

Las máximas emociones de vivieron en el primer tiempo, en el que cayeron los goles. Al minuto 17, Alan Gaona marcó el primer gol de Fulgencio Yegros, que amplió su ventaja al 23, a través de un fantástico tiro libre del arquero Junior Aguilar.

El descuento lambareño vino al 44, mediante Mauricio Pavón.

Estadio: Próculo Cortázar. Árbitro: Basilio Jara. Asistentes: José Rodríguez y Christian Ocampo. Cuarto árbitro: Éver Escobar.

Fulgencio Yegros: Junior Aguilar; Michael Pereira, Guillermo Vázquez, Víctor Barrientos y Arturo Benítez; Mauricio Cantero, José Ferreira (66’ Dylan Vázquez), Juan Martínez (59’ Sebastián Villasanti) y César Gamarra; Fernando Páez y Alan Gaona (86’ Enzo García). D.T.: Adan Amarilla.

Capitán Figari: Blas Hermosilla; Franco Muñoz (87’ Adolfo Bareiro), Pedro Cabral, Santiago Careaga y Jonathan Gamez (76’ Carlos Figueredo); Mauricio Pavón, Francisco Paredes (76’ Gustavo Leguizamón), Jorge Cáceres y Mhelvyn Domínguez (58’ Eduardo Rojas); Mauro Martínez y Anselem Onyenze (58’ José Riquelme). D.T.: Eduardo Soares.

Goles: 17’ Alan Gaona y 23’ Junior Aguilar (FY); 44’ Mauricio Pavón (CF). Amonestados: 26’ Blas Hermosilla y 37’ Jorge Cáceres (CF); 29’ Alan Gaona (FY).